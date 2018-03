Arqui entre os 5 melhores colégios do Desafio Bovespa 2016

No último sábado, dia 29 de outubro, uma equipe do Colégio Marista Arquidiocesano participou da final do Desafio Bovespa 2016. O Desafio Bovespa é uma competição entre colégios que envolve noções de matemática financeira e de mercado de investimentos em ações.

A equipe do Arqui foi composta pelos alunos Gabriel Balsanelli Moreira (2ª C), Catarina Marchon da Silva (3ª A), Roberto Martins da Silva (3ª A), Gabriel Sousa Malta (3ª B), Giuliano Rodrigues Tumoli (3ª B), pelo professor orientador Patrick Lima e pela coordenadora de matemática Rita Laselva.

A equipe de alunos foi constituída e orientada a partir das aulas do Curso Avançado de Matemática (CAM) do Ensino Médio. “A preparação para a primeira fase baseou-se nas aulas de Matemática Avançada, ministradas pelo professor Patrick, e nelas aprendemos Cálculo Diferencial e Integral, perspectivas básicas de matemática econômica para podermos trabalhar com o Desafio. Além disso, o Desafio Bovespa disponibilizou um material on-line de educação financeira e estudamos também através disso”, afirmou o aluno Roberto Martins da Silva.

A competição ocorreu ao longo de 2016 e teve a participação de 210 colégios que disputaram 30 vagas para a grande final do dia 29 de outubro, momento em que os 5 melhores colégios receberam as premiações. A equipe do Arqui conseguiu o belo feito de estar entre os 5 melhores colégios da competição, alcançando o 4º lugar.

“Fizemos a 1ª fase, uma eliminatória com outras 35 escolas, e tive uma sensação única. Conhecer a vida de uma pessoa que trabalha todo dia utilizando a matemática para resolver os problemas, observando os contextos político e social do país, é surreal, muito bom”, acrescentou Roberto.

O dia da final gerou ansiedade, mas nada que impedisse o êxito da equipe Marista. “Chegando lá, conseguimos discutir rapidamente, de forma muito ágil, a situação do Brasil e assim já investíamos nas empresas. Claro que surgiram dúvidas, como: “Será que investimos certo?”, “Será que interpretamos isso de forma correta?”. Tivemos uma preparação bem legal para a final com um professor de economia e aprendemos muitas coisas que estão inseridas no nosso cotidiano (“o que é inflação?”, “porque que ela muda?”). Em um momento de crise financeira e de recessão, em que o nosso dinheiro está valendo menos, é bom saber as razões de tudo isso”, afirmou Catarina Marchon da Silva.

“Os alunos que participaram estão de parabéns, pois o Desafio Bovespa é uma competição que exige grande capacidade dos participantes. Espero que esse resultado motive outros alunos do Arqui a se envolverem nos projetos e atividades desenvolvidos pela área de Matemática ao longo do ano”, finalizou o professor orientador Patrick.

Parabéns a toda a equipe pela conquista!