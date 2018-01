Ampliado do Arqui completa 15 anos

O Período Ampliado do Colégio Marista Arquidiocesano completa 15 anos.

Podemos considerar o Ampliado do Arqui um exemplo bem-sucedido de como a proposta Marista valoriza a formação integral do indivíduo, respeitando as necessidades individuais de crianças e jovens que passam o dia todo na escola.

Nossos estudantes são incentivados, a partir do diálogo e da reflexão, a assumirem uma posição crítica, considerando os interesses coletivos e os princípios de boa convivência.

A qualidade do Ampliado do Arqui é indiscutível. A começar pelo diálogo com a proposta curricular do Colégio, existe bastante alinhamento; depois, pelo acompanhamento dos professores – cada grupo conta com um(a) professor(a) e um(a) estagiário(a) –, das salas de aula equipadas, dos refeitórios, do ateliê.

Oferecemos apoio, acompanhamento e orientação na realização de tarefas, pesquisas, estudos, projetos e docentes de apoio para os alunos do Ensino Fundamental II, além de atividades esportivas, culturais e do Marista Idiomas.

A pedagogia da Presença e o desenvolvimento das relações interpessoais e da autonomia permeiam toda a nossa proposta e auxilia a criança e o jovem na construção dos valores para enfrentarem os desafios da vida dentro e fora da escola.

Agradecemos e parabenizamos a toda a equipe do Ampliado, aos educadores, aos alunos e às famílias que estão e estiveram conosco nesse bem-sucedido projeto e que nos confiaram e confiam seus filhos!

Por Coordenadora do Ampliado Tânia Leão Tagliari