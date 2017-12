Alunos do Marista Arquidiocesano prestam homenagem à equipe da Chapecoense

Comovidos com a fatalidade ocorrida na terça-feira (29/11), na Colômbia, envolvendo a equipe da Chapecoense, alunos do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano reuniram a escola para uma homenagem emocionante, registrada em texto – confira abaixo – e em vídeo https://youtu.be/v06fv-m50MA.

A homenagem realizada no Conjunto Poliesportivo contou com a fala dos estudantes, com um minuto de silêncio e com oração. “Nós ficamos bem felizes com a atitude dos nossos alunos. Temos todos sofrido bastante pela cidade de Chapecó, pelas vidas que se foram; e como disse a Márcia, Diretora Pedagógica do Colégio Marista São Francisco, morre junto com aquele avião uma cidade… Que todos possamos nos unir à tristeza e à dor das famílias de todos aqueles que estavam na tragédia e em especial dos alunos Maristas que perderam seus pais”, afirmou Marisa Ester Rosseto, Diretora Educacional do Colégio Marista Arquidiocesano.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Texto de Bruno Ortega, Caio Meneghello e Lucca Carvalho

Tudo começou no dia 29 de novembro, nessa última terça-feira, quando, após encerrar o treino do Futsal, nosso professor/treinador colocou em pauta o assunto ocorrido na manhã desse mesmo dia; o que nos fez refletir sobre coisas simples que deixamos de fazer em nosso cotidiano. Logo após todos saírem do Colégio, por volta das 22h30, nós – Lucca, Caio e Bruno – entramos em contato um com o outro e levantamos a hipótese de juntarmos a escola inteira para prestar solidariedade a todos os familiares e envolvidos no acidente.

Por sinal, chegamos na escola na quarta-feira (30/11) e logo entramos em contato com a Diretoria para mobilizar os alunos do Marista Arquidiocesano e fazer uma grande homenagem a todos que se envolveram no fato ocorrido. Nos dirigimos às salas de aula convidando todos os alunos e entramos em contato com o Renato (Diretor Geral de Chapecó) e a Márcia (Diretora Pedagógica), que nos contaram o desespero e a tristeza que toma conta da cidade de Chapecó e o fato de ser um choque inesperado para todos. Conseguimos reunir e mobilizar a escola inteira e ficamos impressionados com a quantidade de pessoas presentes no momento da oração. Estavam presentes professores, alunos, diretores, coordenadores e assistentes.

Ficamos muito felizes de conseguirmos realizar algo que no começo era tão pequeno e se tornou gigante, assim como a Associação Chapecoense de Futebol.

Desejamos a todos boas vibrações! Fiquem com Deus e o Colégio Marista Arquidiocesano está à disposição. Contem conosco.

Atenciosamente,

Bruno Ortega 2ª E

Caio Meneghello 2ª F

Lucca Carvalho 1ª D