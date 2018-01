Alunos do Ensino Médio vão para a final do Desafio BMF&Bovespa 2016

Os alunos do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano participaram da 5ª eliminatória do Desafio BMF&Bovespa 2016. A competição consiste em várias etapas, sendo que a inicial baseou-se no curso online sobre educação financeira tratando de assuntos como finanças pessoais, mercado e governo.

Na sequência, houve o dia da eliminatória no qual 35 escolas sorteadas fizeram uma prova online em 15 minutos com 15 questões sobre o que viram no curso online. O número de acertos e o tempo de realização da prova, fatores determinantes para a classificação das escolas, foram revertidos em dinheiro virtual para seguir nas demais rodadas.

Após a prova, iniciaram as rodadas de desafios. Cada desafio consistiu em uma situação problema com cenário socioeconômico brasileiro. Neste contexto, houve o posicionamento de 15 empresas com suas características. Os alunos de cada grupo tiveram que decidir como distribuir aplicações entre as companhias. A cada rodada, o que importava era a rentabilidade alcançada pela escola.

Depois de 4 rodadas nas quais foram apresentadas as rentabilidades parciais de cada escola, houve a última rodada com o resultado total com a soma de todas as rentabilidades obtidas em cada rodada.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste ano, o grupo do Marista Arquidiocesano representado pelos alunos Gabriel Balsanelli Moreira (2C), Catarina Marchon da Silva (3A), Roberto Martins da Silva (3A), Gabriel Sousa Malta (3B) e Giuliano Rodrigues Tumoli (3B) se saiu muito bem desde o primeiro momento, alcançando boas rentabilidades parciais. Ao final das 5 rodadas, o Arqui ficou na terceira colocação em um grupo de 35 escolas. Agora, os alunos preparam-se para a final em 29 de outubro.

No período que antecede a final, os Maristas conversarão com economistas e com agentes do mercado financeiro para melhor compreender as análises de situações de mercado, facilitando a tomada de decisões.

O grupo foi selecionado e orientado a partir do Curso Avançado de Matemática, ministrado pelo Professor Patrick Lima e coordenado pela Professora Rita de Cassia Laselva.

O grupo está de parabéns pela atitude e empenho!