Alunos do Ensino Médio fazem visita monitorada à Fundação Getúlio Vargas

Como parte do Programa de Orientação Profissional do Colégio Marista Arquidiocesano, um grupo de alunos da 3ª Série do Ensino Médio participou, no dia 10 de março, de visita monitorada à Fundação Getúlio Vargas (FGV) para conhecer mais sobre os cursos de Administração de Empresas, Administração Pública, Direito e Economia.

Segundo Cristiane Paccola, orientadora profissional do Colégio Marista Arquidiocesano, a visita foi um momento de aprendizado e reflexões provocados pelas palestras ministradas pelos professores da casa sobre os cursos e as carreiras das quatro áreas de ensino da FGV.

Um pouco mais sobre o Programa de Orientação Profissional do Colégio Marista Arquidiocesano

O Programa de Orientação Profissional tem como base o desenvolvimento vocacional e/ou profissional inserido no currículo escolar desde o 9° ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. O programa conta com a participação da Orientadora Profissional (psicóloga) e dos professores de algumas disciplinas (educação para a carreira) e tem o objetivo de facilitar a construção do projeto profissional, visando contribuir com o desenvolvimento do projeto de vida, ampliando o autoconhecimento e o conhecimento da realidade educativa e sócio profissional e desenvolvendo a capacidade de decisão autônoma.