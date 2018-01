Alunos do Ensino Médio do Arqui participaram da Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB)

Alunos do Colégio Marista Arquidiocesano participaram da Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) – que tem apoio da UNESCO – e tiveram desempenho interessante.

A Olimpíada, que é destinada para alunos do Ensino Médio, é composta por três fases: a primeira com 30 testes de múltipla-escolha abordando todo o conteúdo de biologia; a segunda fase com 100 testes de múltipla-escolha, abordando o mesmo conteúdo da Fase 1 e a terceira fase, que acontece em esfera internacional, ocorrerá em julho na Inglaterra e em setembro em Portugal.

Quatro alunos Maristas foram aprovados para a segunda fase e para tal contaram com a ajuda dos docentes de apoio Douglas Rene Rocha da Silva e Ana Carolina Adinolfi Xavier.

Confira abaixo o depoimento dos alunos sobre a importância de participar de eventos como esse:

“O motivo de participar da Olimpíada é majoritariamente encontrar o que a disciplina de Biologia oferece no Ensino Médio, ou seja, que tipo de informação é vinculada ao estudo da vida. Havia na competição estudantil contextualizações nas questões e casos nos quais os enunciados apresentavam situações do cotidiano ou mesmo situações de técnicas laboratoriais, unindo aspectos práticos e teóricos”, por Sen Chai.

“A principal motivação para a minha participação foi o desejo de conhecer experiências novas, desenvolver minhas habilidades na área de Biologia e adquirir novos conhecimentos. Foi uma experiência muito valiosa na qual pude lidar com desafios que não estou acostumada e questões que envolvem conteúdos não tão abordados no cotidiano escolar. Além disso, a prova foi um treino para futuros vestibulares que prestarei”, por Ana Sendai.

“A minha motivação para realizar a prova teve a ver com testar a minha capacidade, perceber até onde poderia chegar e o quanto sabia sobre o conteúdo de Biologia, apesar de preferir matérias de Exatas. Eventos assim são importantes porque os alunos mais interessados podem se avaliar e se direcionar melhor”, por Ricardo Ribeiro.

“Eu sou apaixonado pelo estudo da Biologia, da Medicina e isso me motivou a realizar a prova que enriqueceu muito a minha noção nessas áreas. Acho de tremenda importância esses eventos que promovem estudo sem obrigação!”, por Johann Pereira V. Costa.