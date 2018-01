Alunos do Ensino Médio do Arqui fazem visita monitorada à BM&FBOVESPA

Tendo como objetivo obter respostas para perguntas como “O que é um mercado de ações e de futuros?”, “O que são derivativos?” e “Como investir em uma bolsa de valores?”, 48 alunos da 2ª e da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano fizeram uma visita monitorada à BM&FBOVESPA em 11 de agosto. A iniciativa foi promovida pela equipe do Arquicultura.

A visita durou duas horas e contemplou cinema 3D, palestra sobre “BM&FBOVESPA – Mercados de Ações e Futuros” e sobre simulação de compras de ações, visita ao Centro de Memória, espaço onde é retratada a história da Bolsa de Valores de São Paulo desde a sua fundação até os dias atuais. Ao término da visitação e do esclarecimento das dúvidas que surgiram, pôde-se concluir que a atividade foi bem-sucedida, com retorno positivo dos alunos participantes.

O Instituto Educacional BM&FBOVESPA oferece visitas monitoradas gratuitas a todos os interessados em conhecer o funcionamento da Bolsa, tanto na teoria quanto na prática. Muito instrutiva, a visitação é rica em informações sobre a importância da educação financeira para que possamos conquistar nossos objetivos relacionados aos aspectos econômico-financeiros e sobre o mercado de ações e de futuros, proporcionando aos visitantes uma visão geral sobre esses assuntos.

O Espaço Raymundo Magliano Filho funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e o atendimento é feito com hora marcada. No caso dos alunos do Colégio Marista Arquidiocesano, a recepção e a monitoria ficaram por conta do senhor Cláudio Marchiori, que, entre outras qualificações, tem 30 anos de atuação como Operador da Bolsa no pregão Viva Voz (que deixou de existir em setembro de 2005) e outros 20 anos como analista educacional.

Aproveitamos também o espaço para agradecer ao Instituto Educacional BM&FBOVESPA a partir da representação do Sr. Cláudio Marchiori, que muito nos ajudou com seus conhecimentos, informações e enorme experiência no mercado financeiro/BM&FBOVESPA, à coordenação do Colégio Marista Arquidiocesano que nos possibilitou a atividade, aos alunos, que tiveram uma participação exemplar que muito nos orgulha, e por fim a Robson Leo (assistente de alunos da 2ª série do Ensino Médio).

Por Ester Abdelnur, Marcelo Pereira e Paulo Mendes

Professores do Arquicultura