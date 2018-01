Alunas do Colégio Marista Arquidiocesano apresentam seu trabalho no Congresso Brasileiro de História da Educação.

No dia 17/08 alunas do ensino médio do Colégio Marista Arquidiocesano apresentaram sua pesquisa de iniciação científica no Congresso Brasileiro de História da Educação (IX CBHE). O evento foi realizado na cidade de João Pessoa (PB) entre os dias 15 e 18/08 e contou com a participação de centenas pesquisadores brasileiros e internacionais.

As estudantes apresentaram o artigo “Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo (fase 1): Planejamento e organização do inventário dos instrumentos científicos: a coleção de ótica”, com os resultados das ações que desenvolveram como pesquisadoras do Núcleo de Estudos da Escola e seus Objetos (NEO), coordenado pela Profa. Dra. Katya Braghini (PUC/SP).

Larissa Costa Cote, formada no Arqui em 2016 e atualmente estudante de administração pública da FGV, destacou o quanto a apresentação do trabalho pelo grupo em um Congresso foi importante. “Na FGV fala-se muito sobre a publicação de artigos e a participação em eventos, mas não é claro para a maior parte dos alunos como um grupo se organiza, como se estrutura uma pesquisa e que o artigo é resultado de todo um trabalho desenvolvido”.

Para Mariana Matos da Silva a participação no evento possibilitou uma enriquecedora vivência no ambiente acadêmico. “Assistir a palestra do Prof. Reginaldo Meloni e debater com ele, trocar conhecimentos com pessoas que estudam há muito tempo o mesmo tema que nós, foi ótimo!”. A oportunidade de aprofundar conhecimentos foi destacado também por Mariana Prada de Lima “A nossa apresentação foi um debate para o aprimoramento daquilo que fizemos e isso mudou minha forma de entender como acontece a produção de novos conhecimentos”.

Amabile Miranda Regis Isaac destacou a apresentação do trabalho para um grupo de professores doutores “Ter uma plateia tão qualificada gerou uma leve ansiedade no início, mas deu tudo certo. Foi uma grande experiência e me fez refletir sobre minhas escolhas profissionais”. Para Livia Bandeira de Figueiredo a participação no evento trouxe outras reflexões sobre os campos em que pretende atuar, Artes e História. “Nunca pensei que apresentaria em um Congresso, não imaginava a pesquisa como possibilidade nas áreas nas quais tenho interesse”.

Nas palavras da Prof. Katya Braghini, coautora do artigo, a apresentação das alunas foi um sucesso no evento, e despertou o interesse de outros pesquisadores. É pouco comum a apresentação de pesquisas realizadas por estudantes de ensino médio nesse tipo de evento. “Ter alunas de ensino médio, que realizaram pesquisa de iniciação científica, escreveram sobre suas ações e apresentaram os resultados num evento nível nacional, foi algo que despertou a atenção. O trabalho como resultado de uma parceria entre o Arquidiocesano e a PUC/SP, com o objetivo de a partir da preservação do patrimônio histórico escolar viabilizar o envolvimento de jovens com a pesquisa cientifica, foi elogiado e comentado.