Aluna do Colégio Marista Arquidiocesano tira nota máxima na redação do Enem

Julia Oya é destaque no Portal G1 por obter 1.000 pontos na redação do Enem 2016, considerada a pontuação máxima. A temática “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil” foi abordada, seguindo a tese de que mesmo não sendo um problema tão explícito como nos Estados Unidos e na Europa, existe intolerância por aqui principalmente por causa da política (bancada evangélica) e do passado do nosso país (religiões africanas trazidas pelos escravos).

O repertório adquirido em textos jornalísticos e dicas aprendidas nas aulas da professora Cristina Helena Ferreira foram fundamentais para o êxito. Segundo a aluna, nas aulas de redação, sempre houve orientação customizada, com direito a muitas correções e dicas práticas. O treino em casa também ajudou.

Os dados mostram o quão grandioso foi o feito da Julia: o número de estudantes que obtiveram a nota máxima na redação do Enem 2016 caiu em relação ao ano anterior. A média em redação ficou entre 501 e 600 pontos, mas apenas 77 participantes conseguiram tirar 1.000 pontos. Em 2015, 104 estudantes obtiveram a pontuação máxima.

Confira a reportagem do G1 na íntegra:

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/leitura-de-textos-jornalisticos-e-escrita-fazem-aluna-de-sp-tirar-nota-mil-na-redacao-do-enem.ghtml