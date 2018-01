Abordagem do zika vírus na escola

Por Marisa Ester Rosseto, Diretora Educacional do

Colégio Marista Arquidiocesano

Não se fala em outra coisa: o avanço do zika vírus, via Aedes aegypti, e suas consequências. Todos estão alerta. No Brasil, 18 Estados confirmaram a circulação do vírus, e países como Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguai, Suriname e Venezuela também foram afetados. Por conta do grande registro de casos e da associação entre a doença e a má formação cerebral em bebês, a Organização Mundial de Saúde (OMS), junto com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), emitiu um alerta mundial com recomendações em relação ao diagnóstico e monitoramento dos casos.

Neste cenário de emergência mundial, nós, educadores, trouxemos o assunto às nossas aulas. Professores de Ciências, do Ensino Fundamental, e de Biologia, do Ensino Médio, do Colégio Marista Arquidiocesano, alguns inclusive com especialização em virologia pela USP, têm abordado diferentes aspectos que envolvem o zika vírus.

Os professores da área de Ciências Biológicas, César Lisboa (4° ano do Ensino Fundamental 1), Renato Reis (7° ano do Ensino Fundamental), Leandro Alcerito (2ª série do Ensino Médio) e Edmari Paulino (3ª série do Ensino Médio) tratarão este tema do vírus (doença, prevenção e consequências) a partir das abordagens biológicas, ecológicas, sociais e culturais, com graus de complexidade diferentes, dependendo da faixa de desenvolvimento dos alunos e do currículo proposto no ano/série.

No 4° ano do Fundamental, o tema do zika vírus está ligado a um conteúdo conceitual maior, que faz parte do programa: pragas urbanas. Uma das questões abordadas é a da dengue, e, como o vetor de transição é o mesmo, os assuntos são trabalhados em conjunto. Na 7ª série do Ensino Fundamental, diversas reflexões serão feitas com os alunos, a partir de questões como: será que não deveríamos ter controlado a população do mosquito transmissor (Aedes aegypti) durante as décadas prévias ao aparecimento do zika vírus? Trata-se de negligência? Se sim, por parte de quem?

Na 2ª série do Ensino Médio, o tema “Vírus, viroses e epidemias” será tratado sob uma ótica abrangente e complexa, abordando aspectos biológicos, fazendo análises sociais, geográficas, históricas e fatores que favorecem a dispersão das doenças.

Na 3ª série do Médio, na área de Biologia, as explicações girarão em torno do estudo e da construção do conceito de vírus, sobre como ele ataca, sua forma de propagação e a doença causada por ele. Considerando a questão ecológica, serão abordados os cuidados para evitar a propagação do Aedes, sob os pontos de vista sociais e culturais. A ideia é discutir as responsabilidades.

Devemos tratar com responsabilidade e profundidade os assuntos de atualidades com nossos alunos. A escola deve auxiliá-los na construção de conhecimentos atrelados aos diferentes níveis de competências, a partir do enriquecimento de vocabulário, leitura de jornais e revistas, debates, filmes, pesquisas para que saibam, aqui e agora, se posicionar ética e criticamente mediante os problemas e contextos das diversas áreas. Devemos, assim, pensar em uma escola produtora de culturas, em um ensino orientado à formação integral dos sujeitos.