Abertura da Olimpíada de Matemática Marista Arquidiocesano dos 4.os e 5.os anos aconteceu hoje

Ares animados no Salão Nobre, durante a manhã e durante a tarde desta terça-feira, dia 15 de maio. Alunos participaram da abertura da Olimpíada de Matemática Marista Arquidiocesano dos 4.os e do 5.os anos.

As crianças estavam bastante ansiosas com a solenidade e fizeram contagem regressiva, em coro, antes da apresentação do vídeo com os melhores momentos das edições anteriores da Olimpíada. No vídeo, foram exibidos os campeões, a entrega das medalhas, entre outros momentos marcantes.

O Professor de Matemática, Alessandro de Souza, provocou (no sentido positivo) os alunos, dizendo que, agora, era a vez deles. “Boa tarde, estamos aqui reunidos para a cerimônia de abertura Olimpíada de Matemática Marista Arquidiocesano. Sua participação é extremamente importante, independentemente da premiação, e vale o empenho em cada etapa. Este é um momento para aprimorarmos a concentração e o conhecimento.”, afirmou o docente.

Na sequência, houve apresentação das alunas de dança contemporânea, da professora Débora Medeiros. O Diretor Geral da Instituição, Valentin Fernandes, falou da importância do evento de conhecimento: “Começar uma Olimpíada de Matemática no Arquidiocesano significa dar valor a uma série de elementos e, dentre eles, a organização. Ao longo da minha carreira, pude observar que a prática vale muito em qualquer atividade, principalmente, para matemática e que o ambiente também assume grande importância. É necessário ter um ambiente de respeito e que fomente a concentração. Levem a sério a Olimpíada, essa oportunidade.”, declarou.

A Coordenadora Psicopedagógica, Lilian Gramorelli, agradeceu a participação de todos os envolvidos e salientou que a Olimpíada estimula a aprendizagem da matemática: “É um modo legal de aprender, de desenvolver o raciocínio lógico e de melhorar a resolução de problemas”.

Após as falas dos porta-vozes, o Professor Alessandro leu o regulamento da Olimpíada (as etapas serão feitas na plataforma blackboard, no laboratório de informática; cada etapa terá 15 questões; uma aula será destinada para cada etapa; cada etapa terá uma pontuação; os três primeiros lugares receberão medalhas, sendo que o primeiro no pódio, além da medalha de ouro ganhará o livro de Matemática do 6.º ano).

No momento final, foram reveladas as mascotes.