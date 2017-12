19º Fórum Teenager de Universidades e Profissões

FÓRUM 2017

Evento gratuito oferece, aos jovens estudantes, informações sobre cursos universitários e seus respectivos mercados de trabalho

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Realizado anualmente pela Teenager Assessoria Profissional, em parceria com o Colégio Marista Arquidiocesano, o evento tem como objetivo propiciar, de forma participativa, o contato entre os futuros universitários e as instituições de ensino superior, com o intuito de informar, trazer conhecimento, despertar a curiosidade e promover escolhas do aluno sobre as diferentes profissões existentes no mercado de trabalho, e os desafios de cada área, fazendo com que o jovem estudante sinta-se responsável por seu processo de escolha – de decisão profissional e de crescimento pessoal. O evento traz também espaços com especialistas para pais e educadores.

Durante o evento, os participantes receberão informações sobre o funcionamento de cursos superiores, como a matriz curricular, o sistema de avaliação da universidade, a metodologia de ensino e o dia a dia da profissão. O Fórum 2017 oferece plantão de dúvidas para esclarecimentos, palestras e workshops.

Todas as informações e palestras ministradas durante a 19ª edição do evento se relacionam com os dados da pesquisa realizada pela Teenager Assessoria Profissional durante o ano de 2017, onde foram abordadas as principais dúvidas dos jovens na hora da escolha da profissão. Por esse motivo, o Fórum 2017 dispõe de uma programação especial pensada no perfil de seu público.

Estarão presentes no evento as principais instituições de ensino superior do Estado de São Paulo:

USP – UNESP – UNICAMP – UNIFESP – ITA – FGV – MACKENZIE – ESPM – MAUÁ – INSPER – FEI – FAAP – CÁSPER LÍBERO – ANHEMBI MORUMBI – SENAC – STRONG ESAGS – ESEG – BELAS ARTES – DAMÁSIO – FIAP – CANTAREIRA – FAPPES – ESAMC – SANTA MARCELINA – FECAP – INATEL – CULTURA INGLESA – LÍNGUA AZUL INTERCÂMBIOS – DEMOISELLE ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL.

PROGRAMAÇÃO ABERTA AO PÚBLICO:

PALESTRA DE ABERTURA

10h – ESCOLHA PROFISSIONAL – SONHE, PROJETE E FAÇA ACONTECER

Palestra com LEO FRAIMAN. Psicoterapeuta, mestre pela USP, autor e palestrante Internacional.

11h30 – #VERDADES.INCONVENIENTES – O LADO BEM HUMORADO DAS COISAS SÉRIAS

Palestra com Daniel “Salsa” Lopes. Dramaturgo, humorista e blogueiro.

12h – AVIAÇÃO CIVIL E JORNALISMO – UMA FANTÁSTICA HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO E SUCESSO

Palestra com o COMANDANTE HAMILTON ROCHA. Jornalista e bacharel em Comunicações, piloto de linha aérea, iniciou a atividade de helicóptero na TV Brasileira, atualmente presta serviços na Record TV.

13h – MEDICINA

13h30 – DO DESAFIO À VITÓRIA – O CAMINHO PARA VENCER TODAS AS PROVAS

Palestra com Antonio Augusto Almeida. Palestrante e Maratonista, concluiu por 2 vezes a Maratona do Deserto do Atacama e se prepara para a Maratona do Deserto do Saara.

14h – PROFISSÕES DO FUTURO – VOCÊ ESTÁ NO JOGO?

Palestra com SIDNEI OLIVEIRA. Mentor, escritor e consultor de carreira, expert em Conflitos de Gerações.

14h30 – ESCOLHA PROFISSIONAL – QUE CURSO PRESTAR NO VESTIBULAR?

Palestra com TIAGO TAMBORINI. Psicólogo e Orientador de Carreira. Pós-graduado em Psicologia Educacional e Atendimento de crianças e adolescentes, ambas pela USP.

15h – O que NÃO fazer para passar no vestibular – Soluções para as armadilhas da aprendizagem

Palestra com Roberto Witte. Formado em Ciências Econômicas pela FEA-USP, instrutor de língua inglesa, instrutor e palestrante na área de Vestibulares, Concursos Públicos e de Técnicas de Estudos/Aprendizagem.

15h30 – ESCOLHENDO UMA CARREIRA COM PROPÓSITO – EMPREENDENDO SEU PRÓPRIO CAMINHO

Palestra com MARK KIRST. Jovem de 24 anos, fundador da Prove – movimento de autoconhecimento e educação empreendedora que, em 3 anos, se expandiu para 5 países e já impactou milhares de vidas.

PROGRAMAÇÃO EXCLUSIVA PARA PAIS E EDUCADORES

11h30 – DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS PARA QUEM EDUCA

“DIVERSIDADE E SEXUALIDADE – O SILÊNCIO NÃO RESOLVE”

Palestra com MARCOS BROGNA, Jornalista com pós-graduação em Comunicação pela Cásper Líbero, autor da “Trilogia Contemporânea”, composta pelos livros “Liberdade”, “Diversidade” e “Sustentabilidade” e autor do livro “Diversidade e Sexualidade”, em parceira com Paula Napolitano; professor universitário no Senac São Paulo, gestor de Comunicação da OPEE Educação e palestrante.

“DICAS PRÁTICAS PARA AJUDAR SEU FILHO / ALUNO A ESCOLHER UMA PROFISSÃO”

Palestra com LEO FRAIMAN, Psicoterapeuta, Mestre em Psicologia Educacional e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Psicologia Educacional e Master em Programação Neurolinguística. Autor de mais de 20 livros dentre os quais a Coleção OPEE – Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo, editada pela parceria OPEE e FTD. Consultor da Rádio Jovem Pan, Colunista do Portal UOL Educação, Palestrante Internacional.

Lançamento e sessão de autógrafos:

– Diversidade e Sexualidade – Para quem educa em casa, na escola, na empresa e a si mesmo.

– Como ensinar bem a crianças e adolescentes de hoje.

Sorteio de brindes.

SERVIÇO:

FÓRUM 2017 – 19º Fórum Teenager de Universidades e Profissões

EVENTO GRATUITO

Data: 26 de agosto de 2017 – Sábado.

Horário: 10h às 17h.

Local: Colégio Marista Arquidiocesano. Rua Domingos de Morais, 2.565 – Vila Mariana – São Paulo/SP.

Público Convidado: alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, cursos técnicos e pré-vestibulares, além de familiares e educadores.

Para participarem, os interessados devem acessar o site www.teenager.com.br e imprimir o convite.

SOBRE A TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL:

A Teenager Assessoria Profissional é uma empresa que trabalha há 18 anos para auxiliar os jovens em seu processo de escolha profissional. Por meio de eventos de profissões, realizados em diferentes cidades do estado de São Paulo, proporcionamos aos estudantes a oportunidade de um contato direto com as principais universidades do país, cursos superiores e suas principais áreas de atuação, além de bate-papo com profissionais inseridos no mercado de trabalho. Acreditamos na parceria entre Família, Colégio, Universidade e Empresa, por isso realizamos eventos, debates, palestras e workshops para Pais, Educadores e Empresários. Nestes encontros, discutimos sobre a importância do auxílio ao jovem para uma escolha consciente da profissão. Ao longo de nossa trajetória, conquistamos, como clientes e parceiros, mais de 500 universidades, 4.500 colégios de ensino médio, técnico e cursos pré-vestibulares, e atendemos mais de meio milhão de jovens.

Informações à imprensa:

Colateral Comunicação

(11) 2767-8125 | 9.9996-9185

Clayton Jeronimo

clayton@colateralcomunicacao.com.br