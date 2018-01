Colégio Marista Arquidiocesano, FTD Educação, Umbrasil (União Marista do Brasil) e Rede de Colégios do Grupo Marista promovem o

1° Simpósio Marista de Tecnologia, Educação e Linguagem

Pensando em debater a relação entre educação e tecnologias, o Colégio Marista Arquidiocesano, em parceria com a FTD Educação, Umbrasil (União Marista do Brasil) e Rede de Colégios do Grupo Marista, promove o 1° Simpósio Marista de Tecnologia, Educação e Linguagem nos dias 25 e 26 de setembro.

Problematizar e atualizar as reflexões sobre tecnologia, educação e linguagem, socializar experiências ou vivências educacionais que dialoguem com tecnologia, ensino e conhecimento e discutir práticas solidárias e sustentáveis das tecnologias nos processos interativos de ensino-aprendizagem estão entre os objetivos do evento, gratuito e aberto ao público, que será realizado no Colégio Marista Arquidiocesano, em São Paulo (as inscrições podem ser feitas até o dia 11 de setembro pelo site: http://simposiote.arquimarista.com; as vagas são limitadas).

“O Simpósio é uma oportunidade única, pois teremos uma formação aberta, na qual associaremos reflexão teórica e troca de experiências, levando em conta a implementação de novas tecnologias em sala de aula e o repensar da escola e dos seus protagonistas – alunos e educadores. Teremos mesas de debate, salas temáticas e apresentações culturais. Um espaço-tempo de encontro de professores, de reflexão, de construção de conhecimentos e de socialização de boas práticas”, afirma Marisa Ester Rosseto, Diretora Educacional do Marista Arquidiocesano.

Figuras de peso participarão do Simpósio, tais como José Pacheco, educador, escritor e ex-diretor da Escola da Ponte, em Vila das Aves, Portugal. Pacheco fará a palestra de encerramento ‘Aprender em comunidade’ sobre a necessidade de transformar a escola em um local em que todos tenham oportunidade de ser e de aprender. Também farão parte do evento a advogada Patricia Peck Pinheiro, especialista em Direito Digital, formada pela USP, com especialização em Negócios pela Harvard Business School e MBA em Marketing pela Madia Marketing School; Roxane Rojo, professora associada do Departamento de Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Campinas e pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, professora associada da PUC-SP, pesquisadora do CNPq e, no momento, está desenvolvendo o projeto “Integração de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação Básica: currículo, mobilidade e inovação”; Maria Lucia Santaella, professora titular no programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP, pesquisadora com ênfase nas áreas de comunicação, semiótica cognitiva e computacional, estéticas tecnológicas, filosofia e metodologia da ciência; Vani Moreira Kenski, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Educação da USP e pesquisadora das relações entre educação, comunicação e tecnologias inovadoras; João Mattar, professor, pesquisador e orientador de Doutorado no TIDD Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (PUC-SP) e vice-presidente da ABT (Associação Brasileira de Tecnologia Educacional) e Silvia Fichmann, Mestre em Ciências da Comunicação e pesquisadora de inovações, incluindo Educação nas Nuvens, uso de tablets e games na Educação.

Os temas abordados entre os especialistas estão conectados com a realidade educacional, passando por “Tecnologia e Educação: na educação básica”, “Tecnologias e a sociedade”, “Violência e comunicação virtual”, “Vulnerabilidade da criança e do adolescente diante do uso das redes sociais”, entre outros.

Para mais informações, acesse o hotsite: http://simposiote.arquimarista.com