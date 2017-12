Colégio Marista Arquidiocesano

Mostra de Artes do Ampliado

Com o objetivo de comemorar o ano letivo, foi realizada em 18/12 a exposição das produções e atividades das crianças do Ampliado Subindo as escadas que dão acesso às instalações do Ampliado, foi possível observar as xilogravuras retratando o regionalismo brasileiro. Cartazes com charadas em cordel chamaram atenção pela criatividade. Confira um pequeno exemplo: “Para