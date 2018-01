Vem aí o III Festival de Música!

Atenção alunos e ex-alunos do Ítaca!

No dia 11/06 acontecerá a terceira edição do Festival de Música do Ítaca!

As inscrições só vão até o dia 31 de Maio.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vocês podem concorrer com: Músicas Inéditas (alunos e ex-alunos), Instrumentais e Cover (apenas Alunos).

E ainda tem a indicação de melhor intérprete e melhor instrumentista entre todos os participantes.

Peça o regulamento e a ficha de inscrição para a Marta na Biblioteca: biblioteca@itaca.com.br

Participe! Boa sorte!

‪#‎festivaldoitaca‬ ‪#‎colegioitaca‬

P.S.: Relembrando as edições anteriores…