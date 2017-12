Quando Ulisses, depois de 20 anos distante, pisou nas terras de sua Ítaca, na Odisseia, de Homero, não a reconheceu.

Precisou da ajuda da poderosa Atena: aqui é a Ilha de Ítaca, anunciou-lhe a deusa. Mas o apoio de que Ulisses precisou não se limitou à informação sobre o local onde estava.

Sem Atena, o seu plano e as suas delicadas e vigorosas interferências, ele não venceria os terríveis pretendentes ao trono.

Não era suficiente ser “completo” como, de fato, Ulisses era. Inteligente, cauteloso, forte, corajoso, sábio, guerreiro, excelente orador, líder de seu povo e, além disso: pai, marido, filho, companheiro e rei de Ítaca.

Não! O mais astuto dos gregos precisava de mais: precisava saber aceitar ajuda.

Tendo aceitado, bateu os pretendentes e recuperou o seu trono, a sua esposa, a sua família, a sua história, as suas origens.

Todos os dias vivemos pequenas odisseias, as nossas travessias marcadas pelos imprevistos mais surpreendentes.

Não é privilégio dos adultos: é condição do ser humano. Viver a vida.

Quando uma criança começa o seu percurso na escola, encontra desafios semelhantes aos de Ulisses.

Assim como o herói quando retorna a Ítaca, a dificuldade inicial está no reconhecimento do local, na aceitação de que aquele é o seu espaço.

Seguem-se milhares de outros desafios. A questão principal não está em saber ou não as respostas para cada um deles. Se todos somos Ulisses diariamente, o ponto está em saber quem pode ser a deusa Atena, aquela que vai facilitar os caminhos. Há várias opções: professores, auxiliares de classe, funcionários, coordenadores, diretores.

Mas sempre o mais interessante é que a criança possa encontrar a sua Atena em outra criança.

É quando tudo faz sentido: o teu igual é capaz de te aceitar, de te compreender, de te auxiliar.

É disso que trata a escola todos os dias, com os seus Ulisses e as suas Atenas.

Texto: Flávio Cidade, Coordenador do EF 1