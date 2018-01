E, então, o Fórum: a partir dos questionamentos dos estudantes do 1º EM em relação ao que viram e viveram e dos consequentes registros fotográficos (ver texto anterior), o trabalho de campo no Vale do Ribeira proporcionou um largo e profundo debate sobre temas como identidade e cultura quilombola, produtividade e consumismo e sustentabilidade.

Assim, com a participação das três turmas do Ensino Médio – incluindo o segundo e terceiro anos que já haviam vivenciado tanto a viagem quanto a experiência de fórum -, a discussão das inquietações trazidas pelo campo tomou fôlego, dialogando, inclusive, com temas abordados em aulas das mais diversas disciplinas.

E os ganhos foram além das reflexões sobre os conteúdos abordados: falar ao microfone, pedir a vez e a voz, escutar para ratificar ou retificar, propor, avaliar, articular pensamentos com clareza na frente de mais de uma centena de pessoas, conduzir as discussões de modo a não haver monopólios de fala etc… Todos ensaios que farão diferença em várias situações da vida.

Acima, alguns m0mentos do Fórum 2015.

Fecha-se um ciclo, uma sequência pedagógica, mas certamente muitas raízes fincaram-se e certamente isso frutificará em outras reflexões, olhares e ações vida afora. Esse é um dos primordiais papéis da educação.

Texto: Mercedes de Paula Ferreira (Direção Pedagógica EM) e Maurício Costa Carvalho (Geografia EM)