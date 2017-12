O 3º Ensino Médio e aspectos da conjuntura econômica do Brasil e do mundo: Economia em 5 atos, curtas-metragens, é um projeto de registro bem autoral das discussões, pesquisas, saídas a campo e reflexões sobre a relação entre economia e sociedade, a influência do mercado financeiro e da macroeconomia, além de aspectos espaciais, socioambientais e culturais que envolvem o sistema político-econômico atual.

Parceria entre os Professores dos Cursos de Economia, Língua Portuguesa e Audiovisual/Cinema do Colégio Ítaca, sob a orientação do professor Pedro Paulo Teixeira Coelho, o projeto envolveu o 3º EM, que produziu os curtas desde o roteiro até o produto final, que agora vocês são convidados a assistir.