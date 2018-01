Debatendo a corrupção

Por iniciativa do Estadão e da TV Estado aconteceu, na Casa do Saber, a primeira edição do debate “Põe na roda”, que convida estudantes de diversas escolas da cidade de São Paulo a discutirem temas relevantes da atualidade.

Nesse primeiro debate, em 23/2, Rodrigo A. Mortara, aluno do Ítaca, teve a oportunidade de conversar com dois estudantes do Ensino Médio sobre a corrupção, seu caráter sistêmico e cotidiano, suas causas e consequências.

Bela iniciativa do Estadão e ótima participação desses adolescentes, que demonstraram conhecer assunto tão em pauta em nossa sociedade e, mais do que isso, mostraram que refletem muito acuradamente sobre a realidade que os cerca.