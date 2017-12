Cores e formas do amor

No imaginário popular, o amor pode estar presente nas curvas dos morros, nas pedras dos caminhos, nos rios, nas ruas… e até nas vielas das estradas mineiras que levavam escravos e desbravadores ao ouro e ao diamante. Chica da Silva sonhava com João Fernandes, quando buscava, num mapa pendurado na parede de seu palácio, diminuir a distância entre Brasil e Portugal. Tomás Antônio Gonzaga, partindo para o desterro, imaginava sua Marília correndo para um encontro final junto ao chafariz da praça.

O amor é abstrato? Concreto? Indizível?

O museu Inhotim, na cidade de Brumadinho-MG, foi o palco de busca por respostas: os alunos do 9º EF fotografaram cantos, curvas, formas, cores que pudessem “dizer” o amor. Depois, já de volta a São Paulo, deixaram-se levar pelos sentidos, nesta solitária tarefa de escrever um poema sobre o amor.

Leia alguns deles.

Prof. Lina Mendes (Português 9EF)

Não era

O amor é

uma falácia

que explica

nossos vícios

e nossas dores

e nossos medos

e que parece explicar

tudo.

E esse tudo explica

todo resto.

E eu?

Eu que achava

que ter o braço

aberto

e o coração

sangrando

era amor.

Não era…

Ter você por

cima

Ter você em mim.

Não era

nem quando você disse que era,

era.

Nunca foi.

Fernanda P.

Acenda a luz

Tenho medo do escuro

acenda uma luz,

vem!

Me tira desse breu.

Vivo de saudade

quando você vai

te vejo sair

me preparo para a espera

de um “oi” no meio da tarde,

uma ligação no fim do dia.Recebo meias…

Meias saudades

meias promessas

meias verdades

meio amor

Quando o que eu quero

é transbordar.Voa, voa, Solidão

navega pela dor,

mas não se incomode,

não sinta saudade

como sempre,

logo te encontro.