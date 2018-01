Saída a campo: CEAGESP e Feira do Produtor Orgânico

Os estudantes do 3o EM visitaram, neste mês, alguns centros de abastecimento de São Paulo, como o varejão do CEAGESP e a Feira do Produtor Orgânico, no Parque da Água Branca.

Como parte do curso de Economia, ministrado pelo professor Pedro Paulo Coelho, e em diálogo com outras áreas de estudo, esse trabalho de campo pôs em pauta uma série de questões, já discutidas em aula, sobre a produção, distribuição e consumo dos alimentos na cidade. O produto final será na forma de curtas-metragens que revelarão esse olhar dos grupos sobre o que viram, ouviram e aprenderam.

Em entrevistas com comerciantes e consumidores, discutiram-se os hábitos de consumo e demanda, as variações dos preços das mercadorias e as origens e destinos não só dos produtos mas também dos produtores que trabalham incessantemente pelo abastecimento da metrópole que nunca pára.

Fotos: Yanaí Mendes