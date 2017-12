E chegou o final do ano…

Feira Cultural

Faz a roda, senta, fotografa, escuta, planeja e chega então o momento de compartilhar com as famílias, as conquistas realizadas pelos alunos nos diversos projetos da escola como as aulas de teatro, educação ambiental, linguagem, música e outras que, juntas, promovem o desenvolvimento das crianças, tornando-as curiosas, interessadas, participativas e proativas. Um lindo dia de sol que permite explorar todos os segredos que o quintal possui e torna todas as famílias uma única, as conversas girando em torno das graças que todos os filhos fazem e encantam.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse momento vivenciado no dia da Feira Cultural em nossa escola, mostra a sua importância como conclusão de dias e dias de atividades e descobertas, podendo citar – os pequeninos do G1, que conheceram os animais que habitam o fundo do mar, cuidaram de um peixinho por vários dias e , através de parlendas e cantigas, desbravaram águas profundas; os alunos do G2 buscaram respostas nas vivências artísticas, na textura da argila, nas cores e misturas, na criação. E os alunos do G3 conheceram o que sentimos, o que enxergamos ou não, cheiros, sabores, e todos os sentidos aguçados para melhor conhecer o meio em que vivem. Já os alunos do G4 transformaram o espaço da sala de aula em uma cidade com ruas, carros, placas , mostrando o que já sabem sobre os meios de transporte e cuidados que devem ter. E lá no fundo do quintal havia uma rede com as respostas para o projeto do G5. Como vivem os índios brasileiros? A caracterização da sala, como uma oca e as comidas típicas mostraram a cultura desse povo, tão importante na construção da identidade de nosso país.

E assim chegou a tarde… todos cansados mas satisfeitos com tanto conhecimento atrelado ao lúdico, com beleza e criatividade. No próximo ano, tudo será diferente, mas a busca por novas descobertas continuará .