Conhecendo texturas, cores e sabores.

Para uma criança pequena estimular a criatividade , a expressão oral, a expressão corporal , a expressão musical e a imaginação através da arte nada mais é do que entender o mundo ao seu redor.

Segundo o RCN ( Referencial Curricular Nacional ) , o contato com formas diversas de expressão artística amplia na criança, o conhecimento de mundo.

A proposta das aulas de arte, na Escola Girassol, busca essa diversidade de experiências , produção e apreciação das diferentes formas de arte.

Desde os alunos do G1 que exploram pinturas nas paredes, sucatas, tecidos, caixas de papelão, argila e tinta corporais e trazem a pergunta “ O que é isso?” , como para as os alunos do G5 que já conseguem , observando obras como “O Grito” de Edvard Munch entre outras, expressar os sentimentos despertados, através de produções próprias norteadas por elementos presentes na linguagem plástica como linhas, formas, cores, texturas e volumes .

“A etapa da produção é a oportunidade de o aluno testar, conhecer e escolher diferentes cores, formatos, gestos, movimentos corporais e sons. É o momento de mostrar suas escolhas, mudar de ideia, decidir novamente. “O estudante deve ter a chance de experimentar com diferentes formas e procedimentos para desenvolver um percurso próprio”, diz Rosa Iavelberg em entrevista que deu para a revista NOVA ESCOLA, na reportagem “Conhecer a cultura. Soltar a imaginação.”

Em um primeiro momento, o aluno tem o contato com diferentes expressões artísticas , com uma linha de pensamento em comum e estimulados a opinar sobre o que percebem. É o momento de repertoriar o aluno para que possa estabelecer novas relações e ampliar a sua visão da arte. Ao trocar ideias com os colegas sobre o que observam, o aluno atribui significado às produções, fazendo reflexões e se apropriando de novos olhares.

No momento da produção é muito importante a liberdade de pensamentos na expressão artística do aluno , disponibilizando suportes e materiais diversos e mostrando que tudo é permitido , pois cada um tem uma maneira própria de sentir e de criar.