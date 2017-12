Provocar mudanças e atitudes transformadoras para a inovação na educação foi a proposta do educador e diretor do Instituto Friburgo, Ciro de Figueiredo, à toda a equipe dos Colégios participantes.

Durante uma semana, a equipe da Casinha Pequenina, Colégio Friburgo e Maple Bear Granja Julieta se reuniram para a semana de Planejamento 2017.

O evento começou com Ciro trazendo o tema da semana – Inovação e Avaliação -, destacando a importância do professor: “O eixo do trabalho está fundamentado na figura do professor. Depende dele o sucesso de toda a instituição. Há sempre uma situação nova em sala de aula. Lidar com o inédito requer de cada um de nós, algo inesperado. Cada momento tem sua diversidade, novidade, diferença. Pede-se ao professor algo especial que é a criatividade. Ele é o autor de seu cotidiano e para isso precisa estar preparado, o que implica preparo intelectual e emocional.

O professor do Friburgo tem a habilidade de ousar porque desenvolvemos aqui o espírito do protagonismo. Vamos tentar, cada vez mais, sair do lugar comum. Isso é um desafio à inovação”.

Durante uma semana todo o grupo discutiu e propôs mudanças efetivas sobre os mais variados temas: matriz curricular, sistemas de avaliação, PEA – UNESCO, projetos Flags( o Colégio Friburgo foi escolhido para participar desse projeto único. Só 10 escolas brasileiras estão no projeto ), desenvolvimento sustentável, inovações tecnológicas, inovações de práticas pedagógicas e utilização de espaços, prontidão e dinâmica em sala de aula e organização de registros.

Além do evento, o CEO da Geekie, Claudio Sassaki, veio ao teatro do Colégio Friburgo para uma conversa franca com toda a equipe do Instituto.

O Friburgo foi escola piloto para a Geekie, uma plataforma de ensino que respeita as habilidades de cada aluno para um aprendizado eficiente e personalizado. Os alunos do Ensino Médio utilizam a Geekie que já é referência mundial em educação.

Com um currículo invejável, incluindo uma bolsa de estudos em Stanford, Sassaki trabalhou por 10 anos em um banco de investimentos em Nova York, chegando ao cargo de vice presidente. Já no Brasil, e com duas filhas em fase de entrar para a escola, Claudio, que durante todo tempo em que trabalhou no mercado financeiro pensava em inovar a educação, resolveu largar tudo para reunir um grupo de brilhantes profissionais e fundar a Geekie.

Em 2016, Sassaki foi à Pequim, China, receber o WISE Awards da Fundação Qatar, conhecido como o “Oscar da Educação”. A Geekie foi escolhida pelo alcance e impacto de transformar vidas através do ensino.

No Friburgo, foi aplaudido de pé coroando a semana de planejamento para um ano de muito trabalho e inovação.