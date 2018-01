Basquete campeão

O mês de agosto foi pra lá de movimentado para o basquete do Friburgo. Estreamos os novos uniformes com pé direito: todos os times tiveram excelentes atuações em jogos decisivos.

No dia 9 a equipe sub 12 feminina foi campeã invicta do VI Torneio Dante Alighieri; os garotos do sub 12 ficaram, no mesmo torneio, com o 3º lugar.

Nossa turma do sub 16 masculino estreou o novo uniforme se classificando para a semi final da série bronze da Liga Escolar vencendo o Liceu de Artes e Ofícios por 41 a 12.

A equipe adulta conseguiu a primeira vitória na mesma Liga Escolar, a sub 14 masculina se classificou para as semi finais da série prata e o sub 12 masculino estreou o uniforme pelo festival.

O time feminino sub 15 ficou em terceiro lugar no disputadíssimo e tradicional InterBand.

Nossas equipes estavam animadas e ávidas por competir.Temos um grande diferencial: união, garra e técnica!

Parabéns à todos os atletas e ao técnico Esdras Tosta Santos, que faz um trabalho importantíssimo e fundamental de treino, com seriedade, e incentivo ao esporte.

