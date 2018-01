Matemática aplicada

Décimos e centésimos de segundos..

Por que números tão pequenos e raramente usados no nosso dia a dia são tão importantes para um atleta, podendo definir classificações e vitórias?

Vimos, nos Jogos Olímpicos RIO 2016, os cronômetros marcarem esses centésimos que fizeram atletas ganharem medalhas e baterem recordes.

Foi para entender como esses números são tão importantes, que a professora Paty Penteado trouxe um atleta olímpico para conversar com os alunos dos 5ºs e 6ºs anos.

Cícero Torteli, atleta da natação, que representou o Brasil nas Olimpíadas de Seul em 1988, contou aos alunos sua trajetória como atleta, como chegou em uma Olimpíada e como esses números tão pequenos podem fazer um atleta subir ao pódio.

No final da apresentação, Cícero deixou todos os estudantes pegarem a tocha olímpica e também suas medalhas.

Foi emocionante. Relacionar a matemática com o cotidiano, aplicada, é de fundamental importância para que ela seja completamente entendida. Não temos dúvidas do fascínio que essa matéria desperta quando ensinada de maneira completa.

A iniciativa da Patricia Penteado é mais uma prova que os professores do Friburgo fazem a diferença!

