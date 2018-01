Abordagem de San Miniato no Brasil

O educador, pesquisador da primeira infância e coordenador da Abordagem de San Miniato, Aldo Fortunati e Chiara Parrini, educadora, vieram ao Brasil para o V Encontro Abordagem de San Miniato. O encontro aconteceu no Colégio Friburgo e teve a presença de educadores de todas as partes de nosso país.

A Casinha Pequenina e o Colégio Friburgo ofereceram aos pais de alunos a oportunidade de uma conversa com Aldo e Chiara em dois dias diferentes da programação aberta para outras escolas.

Os pais puderam fazer suas perguntas e dialogar profundamente sobre educação.

O Colégio acredita que a participação ativa dos pais na educação de seus filhos, junto à escola, é fundamental para que a experiência seja rica e completa. Aldo também. A experiência em San Miniato, referência mundial em educação para primeira infância, é baseada na total participação da comunidade.

Aldo falou sobre a importância de crianças protagonistas desde a mais tenra idade; elas têm que ser reconhecidas desde pequenas como indivíduos, sujeitos ativos e participantes.

Esclareceu, com dados importantes, sobre a experiência do brincar. O quanto é fundamental deixar as crianças “perderem tempo” e terem o tempo delas respeitado. Manter viva sempre a experimentação traz descobertas extraordinárias.

Gratificação e frustração também foi pauta, assim como autoridade e autoritarismo.

Foram dias de muito aprendizado. O encontro foi um sucesso.

A constante busca do Colégio é pela atualização quanto a métodos de ensino, novas teorias e possibilidades. Trazer Aldo Fortunati é mais uma iniciativa do Friburgo e da Casinha Pequenina em manter viva a experiência educativa para todos os atores envolvidos.

Veja todas as fotos nesse LINK