Scouts na Casinha Pequenina

O Período Ampliado da Casinha Pequenina encerrou o 1º semestre com a visita das Scouts( escoteiras ) do Grupo Escoteiro Carajás.

As crianças estavam ansiosas e felizes com a visita, afinal conheceriam verdadeiros escoteiros.

Algumas meninas do grupo estudaram na Casinha e continuam no Friburgo e isso tornou ainda mais especial esse encontro.

O foco desse trabalho no Ampliado são atividades voltadas às brincadeiras. Valores do escotismo: trabalho em equipe, vida ao ar livre, respeito e fraternidade; são desenvolvidos através do brincar.

As crianças adoram e sentem-se responsáveis por cada canto da escola. Aprenderam, nesse período, a cuidar do espaço e do grupo. O trabalho em equipe ficou muito mais forte e valorizado.

É gratificante vê-los tão unidos e felizes. Aprender brincando é muito mais legal!

