Alunos voluntários no PML

Desde a sua fundacão, o Colégio Friburgo incentiva a colaboração dos alunos em seus projetos sociais. Há mais de 30 anos, O PML, projeto mediação de leitura, funciona com a participação de alunos voluntários.

Todas as sextas-feiras, os inscritos no PML vão à ONG Gotas de Flor com Amor ler livros às crianças, ampliando o acesso à leitura e à literatura de qualidade para crianças carentes e em situação de risco.

Se para os estudantes é a oportunidade de conhecer novas realidades sociais, as crianças têm a chance de reviver seus sonhos. É isso que acontece com esse programa, desenvolvido em parceria com a Fundação Abrinq.

O contato semanal com as crianças cria relações profundas de troca e aprendizado. A rotina desenvolve laços crianças/ mediadores, que são importantíssimos para ambos os lados. A troca é rica e verdadeira. Não são só os livros que são lidos. Vidas são lidas e relidas. A relação fica próxima e a colaboração mútua se torna importante e significativa.

Eles lêem com prazer! E sentam no chão, e deitam no colo, e ouvem e contam histórias. Horas passam rapidamente e todos os lados, dessa linda história, saem ganhando.

Com mais 60 horas trabalhadas e um treinamento especial, os alunos podem se tornar multiplicadores e formar novos mediadores.



