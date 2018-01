Desenhos de observação no MASP

As atividades de ampliação do repertório artístico e cultural dos alunos do Colégio Friburgo são parte integrante e essencial do currículo. Desde os primeiros anos da Educação Infantil, os estudantes participam de saídas pedagógicas, para diferentes locais e com objetivos variados. Recentemente tivemos uma visita, com o grupo de 6º ano, ao MASP (Museu de Arte de São Paulo), organizado e acompanhado pela professora Vênera e com a especial participação de Anamélia Bueno Buoro, Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, que contribuiu de forma muito rica para tornar a visita ainda mais especial.

Os alunos circularam livremente por entre as obras do acervo do museu e escolheram a de sua preferência para realizar desenhos de observação. Foi um momento único poder observa-los tão envolvidos e sensibilizados durante a atividade. Olhos brilhando, sorrisos espontâneos e desejo de viver intensamente o momento. Experiências que são levadas para a vida, pois nos fazem perceber que o conhecimento e as informações estão por todas as partes e não somente dentro dos muros da escola.

