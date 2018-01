Inglês sob a chancela de Oxford

Sob a chancela da Universidade de Oxford, através da editoria responsável, o inglês no Período Ampliado do Colégio Friburgo tem como carga horária 4 horas semanais.

Usamos livros da Universidade que preparam os alunos para exames de Cambridge e apostilas( Incredible English ) criadas pela coordenadora Clice Salles e Sandra Lemos, de acordo com os parâmetros curriculares americanos.

As apostilas são interdisciplinares. Em inglês, a matemática, ciências e literatura é aprendida através de exercícios diversos.

O grande diferencial é a condição que o Colégio tem para existir como uma escola de inglês com conhecimento de Oxford.

Na semana passada ocorreram as primeiras avaliações com a finalidade de acompanhar o desempenho de cada aluno participante.

Além do apoio britânico, nossa coordenadora Clice é formada em 4 línguas – inglês, alemão, português e latim, mestre em alemão e pós graduada em literatura e crítica literária. Por 5 anos, convidada por Oxford, ministrou aulas de História do Brasil e Geografia.

Clice conhece profundamente a língua e as ferramentas necessárias para o alto rendimento de nossos alunos.

