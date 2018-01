Design gráfico para o 1º ano EM

A coordenadora do Ensino Médio do Colégio Friburgo, Vera Márcia Barreto, propôs, com o propósito de fazer com que os alunos aproximem-se do mercado de trabalho e entrem em contato com diferentes ferramentas, um curso extra de Design Gráfico.

Mostrar as ferramentas e o funcionamento do mercado editorial, iniciar os alunos nos programas para design gráfico e produzir um produto final com conceito, estilo e estética, é o intuito do professor responsável pela matéria, Francesco Gosciola.

Francesco é formado em Comunicação Social / Produção Editorial, Artes Plásticas e Ciências Sociais. Tem domínio em Adobe Photoshop, InDesign, Ilustrator, Dreamweaver, Flash, Corel Draw, Microsoft Office e usa, nesse curso, os programas Ilustrator, Photoshop e InDesign.

Os estudantes estão aprendendo conceitos de imagens digitais: pixels x vetores, cores digitais/impressas, formatos de imagens, e aplicando ensinamentos voltados ao texto, imagem, diagramação e tipografia.

Depois de entenderem os programas e se adaptarem com as ferramentas dos mesmos( Photoshop, Illustrator e InDesign ), definirão pautas, matérias e criarão um “boneco” a partir da escolha coletiva do estilo da publicação que irá ser realizada.

Produzirão, como projeto final, uma revista impressa e analisarão o produto editorial.

O encerramento do curso se dará com uma visita à uma editora.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.