A Casinha Pequenina, unidade de educação infantil do Colégio Friburgo, promoveu a última semana, a IV Semana Literária com atividades diversificadas relacionadas à literatura e cultura. Nesse ano, o intuito foi propor, ainda que indiretamente, um momento de reflexão sobre o valor que as coisas têm. Os alunos da Casinha já vivem a experiência de troca semanal de livros, porém eles são levados por empréstimos. Dessa vez, por meio de trocas, puderam obter um exemplar que contém a história de outra pessoa, o que é muito significativo e especial. A satisfação de terem algo novo foi trocada pela satisfação de terem algo com história. Além disso, os alunos se apresentaram diante de uma audiência composta por colegas de outras salas. As apresentações envolveram poesias, trava-línguas, english music, cirandas e coral. Durante o período regular, os estudantes assistiram a apresentações de pais de alunos e do professor de música da Casinha. O envolvimento da comunidade escolar foi muito importante. Formamos cidadãos, portanto a participação da família é fundamental para incluir todos nesse rico processo de aprendizagem. O professor Alex de Andrade, de música, tocou sua flauta transversal e diversos pais tocaram instrumentos( acordeon, violinos, ukulele e violão )durante a entrada e saída da escola. Aconteceram também contações de histórias em inglês e português e vieram prestigiar a Casinha, a autora Regina Drummond e Jonas Ribeiro que encantou a todos os alunos com suas histórias mirabolantes. Livros foram doados ao Projeto Mediação de Leitura do Colégio Friburgo. Trata-se de um projeto social que funciona a partir do trabalho voluntário de membros da equipe pedagógica e alunos, cujo objetivo é levar literatura de qualidade a crianças em situação de risco. O projeto existe desde 2001 e atende a ONG Gotas de Flor com Amor. As visitas ao “Gotas” acontecem às sextas-feiras, no período da tarde e os alunos têm transporte escolar pago pelo Friburgo. Os estudantes recebem certificado comprovando o número de horas dedicadas ao trabalho voluntário para compor seus currículos.

Acabou a semana e diversos aprendizados foram adquiridos: O hábito da leitura é contagiante. Toda leitura é bem-vinda. O poder de escolha é um exercício de responsabilidade. Interação família/ escola promove educação integral do aluno. O ato de doar é um ensinamento de solidariedade. Trocar é bom demais. Assistir a apresentação de um amigo é muito legal. Ouvir histórias é incrível e ter um livro, maravilhoso, ainda mais se for de alguém.

