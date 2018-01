A turma de 4 a 6 anos do Período Ampliado/ tarde, tem como projeto, neste ano, os “Pequenos Escoteiros”.

Pautado no princípio dos lobinhos, “Fazer sempre o melhor possível”, diversos temas serão abordados durante o ano.

Nessa semana, as crianças falaram sobre o cuidado com o ambiente escolar. Juntos, decidiram sair pela escola com a finalidade de deixar a Casinha ainda mais bonita. Queriam melhorar os ambientes.

Saíram pegando folhas secas, arrumando canteiros, procurando lixo. Observaram cada cantinho para que tudo ficasse mais harmônico.

Depois, voltaram para a classe e, em roda, aprenderam as leis dos lobinhos com a professora Edi.

