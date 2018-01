Arte Postal é, por essência, uma arte revolucionária. Surgiu na década de 60, época de ditaduras e divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. Utilizavam postais para produzirem significados. Angústia era o sentimento “em voga” de uma época de controle de expressões. Trabalhos de arte postal surgiram nesse contexto, para informações transitarem. Foi o início da nossa tão atual interatividade e intercâmbio rápido de informações.

O 1º ano do Ensino Médio está produzindo, nas aulas da professora Vênera, artes postais. Cada aluno criou um postal com o propósito de transferir a informação de:

Quem sou eu, o que gosto, o que represento.

Os alunos que participam das aulas de teatro receberão essas artes e, através de um trabalho corporal, tentarão identificar o autor de cada obra.

Trabalho rico de emoção e habilidade.

Acompanharemos todo o processo e postaremos em breve.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.