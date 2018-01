Doação de ovos de Páscoa

A comemoração da Páscoa está relacionada com a esperança de uma vida nova. O coelho representa a fertilidade, o nascimento e a esperança.

Presentear com ovos já era um costume antigo entre os povos do Mediterrâneo. Os ovos estão neste contexto de renovação e vida.

Crianças amam chocolate. Adoram a data, mas nem todas as crianças têm a sorte e o privilégio de serem presenteadas.

Por esse motivo, nossos alunos do 3º ano do Ensino Médio organizaram a campanha de doação de ovos, com a finalidade de trazer alegria e compartilhar essa data de uma maneira especial.

Doação. Doar alegria, amor, carinho.

A ONG escolhida foi a “Gotas de Flor com Amor”, que é a instituição onde ocorre o nosso Programa de Mediação de Leitura.

Isabela Warde, Sophia Leão, Maria Clara Alegretti, Kauana Multini, João Vitor Amato e Luca Slikta, junto com Monica Blum, foram à Gotas de Flor com Amor, com mais de 150 ovos fazer a doação.

Entraram cantando, felizes, esperançosos. Doar é receber, sempre. Compaixão e afeto.

Perguntados como se sentiam, os alunos foram unânimes: Felizes! Emocionados. Realizados.

As crianças não sabiam. Surpresa!! E ficaram olhando aqueles jovens bonitos cantando. Receberam seus ovos e, certamente, o dia foi mais colorido para ambos os lados.

