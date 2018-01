Thiago Castro: o professor cineasta

Thiago Castro, professor de história do Ensino Médio do Friburgo, realizou o longa metragem 1932: Histórias de uma Guerra.

Com a finalidade de produzir conteúdo histórico e cultural para o grande público, Thiago pesquisou nossa história além das versões oficiais e rodou o país entrevistando historiadores e veteranos de guerra, visitando diversos locais de combate.

Thiago tem o compromisso de estabelecer novos parâmetros e divulgar uma historiografia nova. Montou uma produtora com essa finalidade.

Um orgulho para o país. Um orgulho para nosso Colégio!

Um professor brasileiro que produz material histórico. Professor pesquisador, realizador de um filme produzido aqui no país sobre nossa história.

Parabéns Thiago pelo seu trabalho. Conte sempre com o nosso apoio. Produza cada vez mais e deixe esse legado importante para o Brasil.

O filme está à venda em gôndolas distribuídas em estabelecimentos de São Paulo e no site da 2001:

http://www.2001video.com.br/…/dvd-1932-historias-de-uma-gue…

Veja o trailer aqui: https://www.youtube.com/watch?v=5NJBA4l8m6o

