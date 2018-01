O Colégio Friburgo, Casinha Pequenina e Maple Bear iniciou a semana de Planejamento 2016 no dia 20 de janeiro.

Na abertura do evento, o professor Ciro de Figueiredo iniciou sua fala sob inspiração de Hans Jonas e seu livro: O princípio responsabilidade. Propôs o diálogo crítico onde a busca é não ter o dever pela responsabilidade e crescimento e sim querer. QUERER responsabilidade, desejar, praticar.

A reflexão proposta é que exista um constante compromisso ético com o futuro, por isso a responsabilidade em todos os níveis e o comprometimento com uma relação cotidiana de troca e prática dos princípios da escola. Estamos na versão “forever BETA”; ou seja, em constante construção e transformação. Queremos, cada vez mais, professores, diretores e coordenadores que sejam investigadores e compartilhadores.

Após o coffee break, a vez foi de nossa ex aluna, Maíra Habimourad, CEO da Cia de Talentos e comentarista do programa Conta Corrente da Globo News, falar sobre “Os Jovens e o trabalho: novos tempos, novas relações.

A palestra foi emocionante. Além de absolutamente esclarecedora sobre diferentes aspectos do mundo contemporâneo e suas transformações, Maíra, que estudou no Friburgo do 1º ano EF até o 3º ano EM, desenvolveu, no Colégio, a necessidade de questionamento e a responsabilidade social que ela “carrega” consigo e que a levou a trilhar esse caminho tão importante que percorre trazendo o poder e a importância do aprender constante.

No segundo dia de planejamento, a diretora pedagógica Iracy Rossi iniciou falando sobre a parceria do Colégio com a Unesco, o tema desse ano e os projetos de responsabilidade social do Colégio.

A proposta do Ano Internacional para o Entendimento Global partiu de um conjunto de organizações científicas européias e foi apresentada em um encontro nacional da Rede PEA, realizado em Portugal.

Um dos objetivos da proposta é levar o aluno a perceber as consequências de nosso comportamento cotidiano e produzir soluções a fim de torná-lo mais sustentável. Entendimento Global pressupõem “refletir a partir de uma perspectiva mundial e intervir no plano local”.

Depois de discutido e esclarecido o tema, as coordenadoras Vera e Janaina organizaram 8 grupos de professores da Casinha Pequenina e Colégio Friburgo para reflexão e produção de registros a partir de 8 competências para ensinar de Philippe Perrenoud.

A segunda proposta aos grupos foi analisar materiais pré-selecionados pela equipe de coordenação e direção da escola e produzir breve síntese para apresentação final sobre o assunto: O que a escola anuncia ao seu público interno e externo é compatível com a prática de sala de aula?

Mais uma semana de planejamento acontecerá com discussões sobre manual do aluno e professor, calendário anual, planejamento da primeira semana de aula, reunião de pais, rotina, adaptação, organização de salas de aulas, entre outros assuntos fundamentais para a organização plena do Colégio.



