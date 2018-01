Férias na Casinha Pequenina

Do dia 11 a 20 de janeiro, das 8hs às 17hs, a Casinha Pequenina organizou diversas atividades para animar as férias das crianças, com opção de meio período – 8hs às 13hs/ 12hs às 17hs – e período integral – 8hs às 17hs.

O curso de férias da Casinha é uma ótima oportunidade para os pais que trabalham e precisam da escola como parceira para esse período.

Abaixo a programação:

Segunda – Feira (11/01/2016)

– Roda de encontro com jogos

– Alimentando os animais

– Equitação

– Parque da Ponte / Tanque de areia

– Oficina de Colagem

Almoço

– Jogos com bola

– Caça ao tesouro

– Brincadeiras cantadas

– Histórias / Contos

Terças – Feira (12/01/2016)

– Roda de encontro com jogos

– Alimentando os animais

– Pintura no Cavalete

– Parque da Ponte / Tanque de areia

Almoço

– Jogos

– Oficina de massinha

– Brincadeira de roda

– Histórias / Contos

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quarta – Feira (13/01/2016)

– Roda de encontro com jogos

– Alimentando os animais

– GP Casinha (trazer bicicleta ou carrinhos)

– Parque da Ponte / Tanque de areia

Almoço

– Gincana

– Dança no salão

– Oficina de bijuteria

– Histórias / Contos

Quinta – Feira (14/01/2016)

– Roda de encontro com jogos

– Alimentando os animais

– Oficina de máscara

– Baile de máscaras

Almoço

– Jogos com bola

– Parque da Ponte / Tanque de areia

– Caça ao tesouro

– Histórias / Contos

Sexta – Feira (15/01 2016)

– Roda de encontro com jogos

– Alimentando os animais

– Oficina de tangram

– Equitação

Almoço

– Oficinas de fantoche

– Teatro de fantoche

– Parque da Ponte / Tanque de areia

– Histórias / Contos

Segunda – feira (08/01/2016)

– Roda de encontro com jogos

– Alimentando os animais

– Cama elástica

– Circuito esportivo

– Parque da Ponte / Tanque de areia

Almoço

– Oficina de pães

– Jogos com bola

– Histórias / Contos

Terça – feira (19/01/2016)

– Roda de encontro com jogos

– Alimentando os animais

– Oficina de Mosaico

– Jogos com bola

Almoço

– Parque da Ponte / Tanque de areia

– Oficina de cupcake

– Oficina de origami

– Histórias / Contos

Quarta – feira (20/01/2016)

– Roda de encontro com jogos

– Alimentando os animais

– Confecção de instrumentos musicais

– Parque da ponte/tanque de areia

Almoço

– Mapa do corpo com tampinhas

– Confecção de fantasia

– Circuito esportivo

– Cine Casinha – com pipoca