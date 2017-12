Novidades no Período Ampliado

O Colégio Friburgo ampliou a grade do Período Ampliado para 5 dias da semana com novas modalidades para a escolha dos alunos.

Além de Circo, Jazz, Artes, Tênis, Oficina Literária, Ginástica Artística, Violão, Teatro, Judô, Patinação, Futsal e Basquete, incluímos o Inglês com 4 horas semanais, o SuperCérebro, Kung Fu, Esgrima, Street Dance, Sapateado, Orquestra Orff, Oficina de Cartoon e Oficina de Moda.

O Friburgo tem como princípio a constante renovação e atualização. Incentivamos o esporte, as artes e o crescimento pessoal com uma metodologia dinâmica e significativa para que a educação se desenvolva em todos os aspectos da vida.

INGLÊS

Entre as diversas novidades, temos o Ensino da Língua Estrangeira para alunos de Fundamental I, sendo que a primeira língua a ser adotada será o Inglês. O curso consistirá em 4 horas semanais, distribuídas em dois dias (segunda e quarta), com a chancela da editora da OXFORD University. As aulas serão focadas em um In-School Project de forma interdisciplinar.

MÉTODO DE ENSINO SUPERCÉREBRO

Incorporamos o Programa SuperCérebro, cuja metodologia promove o desenvolvimento do raciocínio lógico, do cálculo mental e de outras habilidades agilizado pelo uso do Soroban e de Jogos Cooperativos.

KUNG FU

Kung Fu é uma arte milenar, de ténica para defesa pessoal, que foca o bem estar físico, saúde mental e aumenta a concentração. Trabalha o sistema respiratório, o desenvolvimento da coordenação motora, força, resistência, flexibilidade, velocidade e rítmo.

ESGRIMA

Esgrima é um esporte de combate onde os esgrimistas usam armas brancas( florete, espada e sabre ) para atacar e defender. Não é luta. Joga-se esgrima.

Faz parte das modalidades olímpicas desde os primeiros jogos da era moderna.

Trabalha o poder de concentração, melhora a agilidade do pensamento, raciocínio e tomada de decisões; aumenta a força física, o equilíbrio e a resistência muscular.

É um esporte completo.

STREET DANCE

É um conjunto de estilos de danças. Mistura Blues, Rhytm and Blues, Soul, Funk, Rap e BreakDance.

Tem como característica batidas fortes e movimentos sincronizados e harmoniosos. Trabalha a coordenação motora com ritmo e musicalidade.

SAPATEADO

Sapateado é um estilo de dança que faz com que os pés dos dançarinos se transformem em instrumentos de percussão.

É uma dança alegre onde o sapateador produz sua própria música. É um ótimo exercício físico que proporciona, também o desenvolvimento da percepção musical e a coordenação motora.

ORQUESTRA ORFF

Criada pelo compositor e pedagogo Carl Orff, a Orquestra Orff tem como objetivo fazer com que as crianças produzam música com maior facilidade. Os instrumentos são a continuação do próprio corpo.

Nesta atividade desenvolve-se a música em grupo, a técnica dos instrumentos, assim como o sentido estético da percepção musical.

OFICINA DE CARTOON

A oficina trabalha com as técnicas de desenho artístico aplicadas ao cartoon, com a utilização de variados materiais.

Traz exercícios para a criação, concepção e finalização de desenhos.

OFICINA DE MODA

Customização, figurino, desenvolvimento de peças.. O universo da moda é muito amplo. Na oficina os alunos entrarão em contato direto aprendendo as etapas que compõe um figurino, criação de moda, desenho, análise de cores, etc.