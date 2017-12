Expressões 2015

Expressões é um evento que acontece todos os anos no Colégio Friburgo e tem como objetivo apresentar à toda comunidade o trabalho desenvolvido das diversas modalidades do Período Ampliado.



Nesse ano tivemos apresentações de Ballet da Casinha Pequenina, Teatro, Violão, Circo, Patinação, Jazz, Judô, Ginástica Artística, Oficina Literária, Artes, Robótica e Produção de Games.

Foi Um sucesso! As crianças estavam super ensaiadas e empolgadas, encantando a todos que estiveram presentes durante os 4 dias de apresentações.

Para 2016, o Colégio adotou, para alunos do Fundamental I, o ensino da língua inglesa com 4 horas semanais distribuídas em dois dias com a chancela da editora da Oxford University. As aulas serão focadas em um In-School Project de forma interdisciplinar.

Adotamos também o SuperCérebro que promove o desenvolvimento do raciocínio lógico, cálculo metal e outras habilidades.

Permanecemos com as modalidades consagradas do Período Ampliado, mas ampliamos o universo do núcleo esportivo e cultural com o Kung Fu, Esgrima, Streed Dance, Sapateado, Orquestra Orff, Oficina de Cartoon e Oficina de Moda.

Os alunos do Ensino Fundamental I poderão permanecer na escola em período integral.