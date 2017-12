Uma noite na escola

Dia 27 de novembro, os alunos do G5 e 1º ano saíram da Casinha, foram tomar um banho em suas casas e voltaram para a escola. Foi o dia da tradicional “Dormida na Casinha”.

Esse momento é programado com muito carinho, afinal é o dia em que as crianças dormirão na Escola!

Chegaram e foram logo arrumar suas camas. Cada uma de um jeito.

Escolheram seus lugares, do lado de quem iriam dormir e foi uma farra.

Logo depois da arrumação, foi a vez de entrar em cena o Marthin Mágico que, ao ar livre, fez um show para as crianças. Teve coelho saindo da cartola, mesa voadora, pombinha apareceu do nada….

E muitas brincadeiras e piadas. As crianças adoraram. Estavam muito felizes.

Depois da apresentação, foi servido o jantar italiano onde os alunos optaram pela lazanha, macarrão ao sugo ou a bolonhesa. Salada também, claro!

Pensam que acabou? Não!

As gincanas começaram logo depois com o professor Walter e Allan. A escola foi “tomada” pelas crianças que saíram correndo com suas lanternas procurando doces e chocolates, brincaram na quadra, jogaram futebol e soltaram as bexigas.

Já cansadinhas, foram aos “quartos” para ver um filme e comer pipoca.

Finalmente dormiram exaustas, mas às 6 da manhã já estavam de pé empolgadas para o café da manhã.

Às 9hs os alunos foram embora. Alegres, repletos de histórias para contar.

Foi, certamente, um dia que inesquecível.

