SuperCérebro na Casinha Pequenina e Colégio Friburgo

A partir de 2016, será implantado o SuperCérebro na Casinha Pequenina para alunos do G5 e 1º ano e, no Colégio Friburgo, para alunos do Período Ampliado( 2º ano 9º ano ).

Nessa semana, nossos alunos participaram de palestras para entender o método. A aceitação foi total.



SuperCérebro é um método inovador de aprendizagem que possibilita o desenvolvimento cognitivo e social combinando o ensino do Soroban( ábaco japonês ), jogos de tabuleiro e manuais.

A matemática é uma das mais importantes ferramentas para o desenvolvimento da sociedade moderna. O aluno precisa compreendê-la, não apenas aprender a calcular. O Soroban é uma ferramenta para compreensão das quatro operações básicas dos números naturais.

Dessa maneira, o estudante desenvolve, de maneira lúdica, competências como: raciocínio lógico, cálculo mental, memória, concentração, estratégia, sociabilidade e cooperativismo.

É uma verdadeira academia para o cérebro!

A Casinha Pequenina e o Colégio Friburgo buscam, constantemente, novas formas de aprendizagem, para um ensino inovador que busca constante atualização e aprimoramento.