2015 foi um ano excelente para o Basquete do Friburgo.

O Colégio participa há 8 anos da Liga Escolar, sempre bem colocado, e nesse ano fomos vice-campeões do Sub 14, vice-campeões da série prata Sub 16, vice-campeões da série bronze Sub 12 e campeões da série prata Sub 18.

E não é só isso



O professor Esdras Tosta Santos foi eleito pelos professores de basquete dos colégios participantes, o MELHOR TÉCNICO DO ANO!!!!



Parabéns à toda equipe representada pelos capitães Alexandre Warde, Miguel Batista, Luca Slikta e Lucca Godoi; e especialmente para o professor Esdras Tosta Santos que realiza seu trabalho com competência, dedicação e amor. Merecido!