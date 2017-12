A Rede Pikler-Lóczy Brasil, em parceria com o Colégio Friburgo/ Casinha Pequenina, realizou no dia 14 de novembro, no Hotel Hilton, duas palestras para 550 educadores do Brasil interessados na primeira infância.

“Criando relacionamentos de confiança mútua entre crianças e adultos” e “Reflexões sobre o papel do educador na primeira infância” foram as pautas das palestrantes Anna Tardos, filha de Emi Pikler, e Agnès Szanto Feder.



Emi Pikler fundou, no final da 2ª guerra mundial, o orfanato de Loczy, que abrigava orfãos em Budapeste. A Instituição cresceu e é referência de educação no mundo inteiro.

Emi aprofundou sua teoria com a filha Anna. Estar em contato com ela foi muito especial por ver e sentir “in loco” a teoria posta em prática.



A Abordagem Pikler-Lóczy é uma pedagogia para crianças de 0 a 3 anos desenvolvida pela médica Emi Pikler que tem como princípios fundamentais o reconhecimento do bebê como um indivíduo, o desenvolvimento da autonomia, a construção do “eu” através da brincadeira iniciada pela própria criança e da liberdade de movimentos.



As crianças que cresceram segundo esta abordagem tiveram o seu desenvolvimento motor, cognitivo e emocional excepcionalmente saudável, o que foi demonstrado através de pesquisas longitudinais.

O núcleo de desenvolvimento profissional da Casinha Pequenina/ Colégio Friburgo, organizou uma sequência de encontros com Vera Melis onde as professoras da Casinha puderam aprender sobre a Abordagem e aprofundar o conhecimento sobre a Primeira Infância.

O evento foi o ápice do projeto que culminou com o encontro dessas duas experts no assunto que só fez engrandecer todo o conhecimento adquirido.

