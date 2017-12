Mostra Cultural na Casinha Pequenina

Nesse ano, a Mostra foi marcada pela exposição de fotos dos alunos do Período Ampliado; “Registro das culturas plantadas” – G1 ao G5; “Registro do contato com os animais” – 1º ano; “Corpo em movimento” – G1 e G2; “Crianças como nós” – G3, “Vestuário, as roupas contam sobre o tempo” – G4; “Que planta é essa?” – G5, “No tempo dos castelos” – 1º ano e “Os diferentes fazeres” – Ampliado.

Existe um lugar chamado Casinha Pequenina… Onde as crianças aprendem brincadeiras de roda, descobrem os mistérios dos castelos e o poder das plantas, brincam com animais, fotografam, pintam, bordam, dançam, cantam.. Descobrem, interpretam e criam. São livres. E produzem. Ah, como produzem!

O professor e gestor da Casinha Pequenina e do Colégio Friburgo, Ciro de Figueiredo, se emocionou muito ao ver a produção elaborada e repleta de arte que encontrou na Mostra. A proposta é criar um livro de arte com as peças do evento.

Contamos também com a ilustre presença do escultor Fernando Cardoso que deixou expostas suas esculturas e veio à Casinha em outra ocasião passando algumas horas com os pequenos que adoraram o encontro.

Parabéns a todos os envolvidos que trabalharam com afinco para que a Mostra brilhasse como brilhou.