Baseado no conceito da transdicliplinaridade, o Colégio Friburgo realiza desde 1992 a Liverdade.

Com projetos interdisciplinares e trabalhos significativos que envolvem as diversas áreas do ensino onde a comunicação e a expressão estão presentes, alunos do 2º ano do Ensino Fundamental até o 2º ano do Ensino Médio apresentaram seus trabalhos durante o evento que acontece uma vez ao ano com foco na palavra.

Como disse Décio Bittencourt em seus versos:

“Livros, livros, livros

E mais livros livres

Que ensinem a pensar e a viver”.



No dia 24 de outubro realizou-se mais uma Liverdade. O 2º ano do FI apresentou “Entre para o mundo da aventura”, elaboração de textos de aventura a partir da releitura do filme “Up, altas aventuras! com foco na descrição e narração.

O 3º ano FI realizou o “Jornal Mural” com textos de diferentes gêneros sobre acontecimentos da escola, da cultura, da cidade e do bairro.

4ºs anos – “O tempo passa. Os registros ficam…”. Produções de autobiografias, autorretratos e painel “Este sou eu amanhã…”E você quem é hoje?

Uma agência de viagens representou as cinco regiões do Brasil. Os “clientes” foram convidados a viajar com os alunos dos 5º anos.

“O Estatuto da criança e a história de Malala” foi apresentado pelos 6ºs anos. O trabalho, que envolveu as áreas de Português e Espanhol, apresentou o estatuto das crianças e a história de Malala através de diversos recursos e depoimentos. Programas de rádios pré gravados também foram apresentados.



“Um olhar sobre a minha cidade” envolveu as áreas de Português e Geografia. Com textos, imagens e outros recursos, alunos dos 7ºs anos mostraram aspectos relevantes de nossa cidade.

Os 8ºs anos recriaram contos reforçando características estudadas e analisadas e apresentaram a peça: “Feijoada Completa!”.

A partir de fotos do cotidiano, estudantes dos 9º anos produziram crônicas e apresentaram a cultura multifacetada do Mexico em uma exposição.