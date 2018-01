“Jogos, brincadeiras e amizade” foi o tema escolhido para as Frincanas 2015 do Colégio Friburgo.

Há mais de 30 anos o Colégio comemora o Dia das Crianças promovendo a integração entre estudantes nesse evento de jogos cooperativos e competitivos. É o maior evento de Educação Física do Colégio.

Alunos do G5 da Casinha Pequenina participam de todas as atividades junto com o Fundamental I, e o Fundamental II e Ensino Médio voltam a brincar como monitores.

Toda a comunidade colabora, vibra, torce e participa dessa grande festa.

O professor de educação física, Esdras Tosta, é o responsável pela organização e execução e tem a colaboração da coordenadora do Fundamental I Eni Spimpolo, do Fundamental II Janaina Canova, da professora de artes Keka Stabel, dos professores de educação física Alan e Leandro e da diretora pedagógica Iracy Garcia Rossi.

O primeiro dia começou com o hasteamento das bandeiras, canto dos hinos, pintura da bandeira e gritos de guerra compostos pelas equipes que são formadas por cor e têm alunos de todas as idades.

Depois foi a vez das outras atividades: Tentáculos, Corrida Pô, Jogo do Caos e Mustafá. O clima era de competitividade e espírito de equipe.

No segundo dia foi a vez de brincar com jogos de nossa cultura popular, futebol, basquete e o famoso Canibal.