Estudo do Meio – Cananéia e Ilha do Cardoso

A importância do Estudo do Meio é demonstrar aos alunos a estreita relação existente entre aquilo que se aprende na escola e o que acontece fora dela, em diferentes lugares e com diferentes pessoas. A possibilidade de estabelecer essas relações representa um material de trabalho quase inesgotável para alunos e professores. É uma atividade que se realiza fora da escola, mas que envolve o planejamento escolar, antes, durante e depois do trabalho em campo.

A fim de trabalhar os conteúdos desenvolvidos em diferentes áreas do conhecimento, programamos para os estudantes dos 7º anos do Ensino Fundamental II do Colégio Friburgo, nos dias 23 a 25 de setembro, uma viagem de estudos para a região de Cananéia/ Ilha do Cardoso.

Lá os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer os ecossistemas litorâneos, analisando suas características, biodiversidade, importância, as diferenças entre eles e como se dá a transição de um para o outro; perceber a ação do homem sobre o ambiente e como ele transforma as paisagens; verificar os impactos ambientais na região e as medidas que buscam uma minimização dos mesmos; observar a relação de interdependência entre a comunidade local e a natureza; identificar os projetos que buscam um desenvolvimento sustentável para a região; compreender a importância histórica de Cananéia e as evidências que a apontam como a primeira vila do Brasil e entrar em contato com a cultura local e suas lendas, tendo assim a oportunidade de coletar dados e materiais para pesquisas e estudos posteriores.