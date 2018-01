A natureza e sua diversidade na Casinha Pequenina

_ São ovos de pata ou de galinha?

_ Devem ser de galinha, porque os patos estão na casinha deles e as galinhas ficam soltas pela escola.

_ Só não devem ser ovos da pavoa, porque são muito pequenos.

_ Nossa! Eu nunca tinha visto ovos em outro lugar, só no supermercado.

…

Foi essa a discussão de alguns alunos do Grupo 4 da professora Alessandra e assistente Viviane da Casinha Pequenina, quando se depararam com ovos escondidos em uma moita perto do parque, na última sexta-feira.

Diante de uma criança mais exaltada com a novidade, outra logo se manifestou:

_ Não grite! Eles devem ficar em repouso e bem tranquilos para não nascerem antes da hora.

Mal conseguiram esconder a alegria e a ternura que sentiram ao vê-los ali, indefesos e estrategicamente escondidos pela mamãe galinha. Tamanho contentamento fez com as crianças chamassem quem passasse pelo parque para apreciar e fazer parte da descoberta.

Logo foram chegando outros alunos e o segredo deixou de ser segredo. Curioso observar que alguns se revezavam entre os brinquedos e brincadeiras e mais uma ‘espiadinha’ para ter certeza de que estava tudo bem com os pequenos ovos, futuros moradores da Casinha Pequenina.

O contato e o cuidado com os animais, horta, árvores e flores, proporcionam aos alunos da Casinha o reconhecimento da importância de conviver com a natureza e sua diversidade.

Nossos alunos são protagonistas de muitas descobertas e vão se desenvolvendo tendo como lição fundamental o respeito pela vida, seja ela de quem for e como se manifesta: seja nos ovos da galinha, que logo serão pintinhos correndo desengonçadamente atrás da mãe ou uma simples flor que desabrocha em um dos canteiros espalhados pela escola.

